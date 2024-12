Probabili formazioni Fiorentina-Empoli | ottavi Coppa Italia 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match deglidi finale di. Il fischio d’inizio del derby è in programma alle 21:00 di mercoledì 4 dicembre nella cornice dello stadio Franchi. Attenzione al regolamento: “Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggior numero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore”. Quindi, niente supplementari in caso di parità di punteggio al 90?. Raffaele Palladino e Roberto D’Aversa si sfidano con il pass per i quarti in palio, dove ad attendere la vincitrice sarà una tra Juventus e Bologna.– Colpani e Gudmundsson a supporto di Kean. Adli e Cataldi favoriti a centrocampo, visto che Mandragora è squalificato e Bove ha vissuto giorni drammatici.