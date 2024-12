Ilfattoquotidiano.it - Perde la dentiera in diretta a Mattino 4 mentre parla, ma non si scompone. I fan sul Web impazziti: “Signora lei è un mito” – IL VIDEO

Fuori programma al talk4, dove unaha perso inlascatenando l’ilarità dei presenti e soprattutto del pubblico della Rete. È successo nei giorni scorsi nel programma di Rete 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti. Il talk affronta, quotidianamente, i temi d’attualità e tra questi uno dei più sentiti è sicuramente quello delle nostre città sempre meno sicure: una situazione che fa dilagare la rabbia sociale e porta i cittadini a difendersi come possono.LALA4 – Nel corso di un collegamento la parola è passatamente alle persone comuni che hanno riferito le proprie esperienze. Tra queste unache, come riporta Novella 2000, ha spiegato di aver provato a usare uno spray al peperoncino con scarsi risultati perché “molto duro”, e per questo si è comprata un pastore svizzero da difesa.