Natale like a Deejay, Radio Deejay festeggia i 30 anni della sua canzone delle feste con due guest star speciali

Non è davverosenon diffonde la sua. E quest’anno ha fatto le cose in grande, visto che si tratta del trentesimoversario di questa consuetudine. Il pezzo si chiamaed è una rielaborazione del classico di Frank Sinatra, Something Stupid. E se lo scorso anno a dar voce al pezzo sono stati i Pinguini tattici nucleari, stavolta tocca ad Annalisa e Tananai, i due responsabili del tormentone estivo, Storie brevi. Per l’occasione, saranno due le versioni proposte. La prima sarà cantata da tutti gli speaker dicon un cameo di Annalisa e Tananai. L’altra versione sarà invece a due voci, interpretata dai due cantanti.Il brano, accompagnato da un video che è un tripudio di dolcezza e neve, è un inno all’amore e al senso di una celebrazione che è il trionfo dei sentimenti più belli.