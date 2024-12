Ilfattoquotidiano.it - Mima un rapporto orale sul palco, poi chiede ai fan: “Avete mai provato questa”. La performance choc di Sabrina Carpenter – VIDEO

Dimenticate l’ingenua Maya Hart dei film Disney, oggiè una popstar mondiale consapevole della propria femminilità. Lo sanno bene i fan che, ci scommettiamo, non hanno fatto una grinza leggendo nel titolo quanto accaduto durante il suo ultimo concerto al Kia Forum di Los Angeles. A riportare la notizia è Tmz, dopo che sui social sono diventati virali idi un episodio avvenuto suldell’evento: la popstar ha infattito uncon il microfono. Come dicevamo poc’anzi, le sue provocazioni in chiave hot non sono una novità per i suoi fan che, anzi, la amano anche per questo, ma certamente laha avuto un certo impatto sul grande pubblico.Tutto è successo mentre si esibiva sulle note del suo nuovo brano “Juno”, canzone dal contenuto audace e ironico che parla di una passione così travolgente da far desiderare una gravidanza con il partner.