Milan, allarme Reijnders: scambio con una big di Premier

Ultimo aggiornamento 2 Dicembre 2024 0:05 di Alessandro BastaTijjanista trascinando ilin questa parte di stagione: attenzione al calciomercato in uscita per il centrocampista olandeseIlha avuto un sussulto negli ultimi giorni con due vittorie molto importanti che hanno messo in luce la reale forza e la qualità della rosa rossonera, che ha battuto lo Slovan Bratislava in Champions League e poi si è confermato con un ottimo successo in campionato contro l’Empoli, in cui è sembrato ancora più evidente il gap tecnico rispetto agli avversari.La squadra lombarda ha inuno dei suoi uomini migliori: è già arrivato a sei gol in campionato, è abile nel dribbling, nel tiro in porta, nell’assist e anche nell’uno contro uno, senza disdegnare la fase difensiva. Insomma, è veramente difficile trovare in giro uno come lui e per questo diverse big sono pronte all’affondo.