Medei: "Contento della reazione nel terzo set"

"Sono moltovittoria, che non era scontata". Sono le prime parole del coach Giampaoloal terminesfida che fa sognare i tifosiLube. Poi aggiunge: "Sonopuresfoderata dalla squadra a metà delparziale, nel quale sembrava avere un po’ smarrito la strada, avendo perso ritmo e fiducia. In quel frangente c’è stata unaimportante, arrivata anche grazie al contributopanchina". Il tecnico dei cucinieri, infine, sottolinea che "tre punti contro Trento valgono tantissimo", anche per il fatto che la "vittoria consente alla Lube di chiudere il girone di andataregular season tra le prime quattro posizioni in classifica. È stato bellissimo vedere il palasport pieno, i nostri tifosi sono stati meravigliosi e decisivi con il loro tifo, mi auguro di rivedere l’Eurosuole Forum con queste vesti anche nelle partite future".