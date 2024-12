Inter-news.it - Mauro: «Bove, spero tanto torni a giocare. I soccorsi sono arrivati subito»

Massimo, noto giornalista sportivo, nel corso della puntata di ieri sera su Pressing, ha parlato dello stop forzato per l’incidente di Edoardonel corso della partita tra la Fiorentina e l’Inter. PAURA – Massimo, nel corso della puntata odierna di Pressing su Canale 5, ha commentato la situazione successa al Franchi nel corso di Fiorentina-Inter. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio sulla situazione legata ad Edoardo: «L’ho visto in diretta, il signore davanti all’ambulanza che spiegava tutto bene ai calciatori; era la garanzia che ifossero stati tempestivi. Sapere che non ha danni cardiologici è importante, speriamo che. Dovrebbe essere fuori pericolo, ci auguriamo possa tornare a fare il suo lavoro in campo. La riforma del calendario è nel programma di chiunque si candidi alla Lega, ma non è mai stato affrontato seriamente».