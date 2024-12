Maria devi intervenire Amici 24 Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli | le accuse e la lite

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata di ieri di24, andata in onda il 1 dicembre 2024, ha riservato momenti di grande intensità, in particolare un’accesa discussione tra. Questo confronto ha catturato l’attenzione del pubblico, evidenziando le tensioni che possono sorgere all’interno della scuola di talenti. Nella decima puntata di questa edizione, gli allievi hanno affrontato nuove sfide sia nel canto che nella danza. Tra i protagonisti, Luk3 ha dovuto affrontare una doppia sfida, vincendo il primo confrontoSamuele ma trovandosi nuovamente in difficoltà nel secondo, dove si è esibito con “In equilibrio” di Silvestri.>> “È troppo”.24, per le due prof si mette male: provvedimento, mai successo nel programmaNonostante le sue performance, Luk3 ha chiuso la puntata all’ultimo posto, accendendo ulteriormente le polemiche tra i professori.