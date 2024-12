Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-0, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: comincia la ripresa al Ruhrstadion

45? Si parte,la seconda frazione! Nelladentro Kleinherne e Grawe per Linder e Minge.Prima frazione di altollo da parte delle ragazze di Soncin. Laha fatto la partita, senza rendersi realmente pericolosa. Merito di un'compatta, ben sistemata in difesa e disposta perfettamente nella prima pressione, in aggressione. Azzurre brave a sfruttare l'eccesso di sicurezza in costruzione della. Vietato allentare la presa dinanzi a unache produrrà il massimo sforzo per cambiare la storia del match.46? Tramonta la prima frazione.avanti al riposo, decide la rete in apertura di Bonfantini.45? 1 minuto di recupero, Boattin stende Endemann in area: tutto regolare.44? Ancora Senss, stessa soluzione e stesso esito di qualche minuto fa per il suo mancino dal limite, alto!43? Ammonita proprio Caruso per proteste verso il direttore di gara.