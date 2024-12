Sport.quotidiano.net - Le pagelle dei biancoblù: positivo anche Freeman. Mian infallibile, Bolpin solido

Leggi su Sport.quotidiano.net

Giordano 5 (in 3’) 3 falli in altrettanti minuti nel primo stint di impiego, tanto basta a convincere Caja a non schierarlo più nella seconda parte del match. Gabriel 7,5 (in 30’ 4/7 da due, 4/7 da tre, 6 rimbalzi, 2 recuperate, una persa, un assist, una stoppata) Dieci punti nel primo tempo senza forzare, altrettanti nella ripresa a cui poi aggiunge rimbalzi, una stoppata e una ottima difesa. Prestazione maiuscola. Battistini 5,5 (in 14’ 2/2 da due, 2 rimbalzi, una stoppata) Primo giro così così nel primo tempo, poi l’ex si fa vedere nella ripresa congravato di 4 falli e lui alterna buone cose e qualche ingenuità. Menalo 6,5 (in 10’ 0/2 da due, 2/2 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse)in attacco, con le sue conclusioni dalla lunga distanza, utilein difesa.7 (in 35’ 3/5 da due, 1/5 da tre, 4 rimbalzi, 2 recuperate, 4 perse, 9 assist) Solito caposaldo difensivo eoffensivo, oltre ai tanti assist per i compagni che lo conferma come giocatore imprescindibile per questa Effe.