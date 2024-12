Linkiesta.it - Le dimissioni dell’ad di Stellantis Carlos Tavares

Leggi su Linkiesta.it

Avrebbe dovuto lasciare il suo incarico all’inizio del 2026. Invece, amministratore delegato del gruppo automobilistico, domenica 1 dicembre ha dato lee il consiglio di amministrazione le ha accettate, avviando l’iter per la successione. La nomina di un nuovo ceo è già in corso, gestita da un comitato speciale del consiglio – ha fatto saperein una nota – e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, sarà istituito un nuovo comitato esecutivo presieduto da John Elkann che assumerà le funzioni prima in capo a.Negli ultimi mesi,aveva ricevuto molte critiche dagli investitori, dai sindacati e dal governo italiano. «Siamo grati aper il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di, in aggiunta ai precedenti rilanci di Psa e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale del settore», ha detto Elkann, che ieri ha informato personalmente il capo dello Stato Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.