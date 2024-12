Oasport.it - L’allenatore di Medvedev critica Djokovic: “Murray non sa niente di allenamento”

Leggi su Oasport.it

Il 2025 sarà un anno con tanti punti interrogativi in ambito tennistico. Tra questi c’è da chiedersi come si svilupperà il sodalizio tecnico tra Novake Andy. Lo scozzese, annunciato il suo ritiro, ha accettato di mettersi a disposizione del suo ex grande rivale, avendo l’incarico di allenarlo. Una decisione del serbo che ha sorpreso non poco e scopriremo già dagli Australian Open come tutto si articolerà.Nole è convinto di essere ancora competitivo e di avere il tennis per piegare anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, come il campione nativo di Belgrado ha fatto nella finale olimpica di Parigi contro lo spagnolo. Ci sono però delle perplessità sui benefici chepossa avere da questa collaborazione, parlando di un giocatore che va per i 38 anni e di unprivo dell’esperienza da allenatore.