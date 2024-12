Ilnapolista.it - Italia capitale mondiale del tennis: Coppa Davis da noi fino al 2027, Atp Finals fino al 2030

delinal, oltre alle AtpLa notizia ora è ufficiale. Come scrive il sito di Sky Sport:L’si prende tutto: dopo le Atp, arrivano nel nostro Paese anche ledia partire dal 2025 con un accordo triennale. Il prossimo anno ad ospitare l’evento a novembre sarà Bologna, che prende il posto della spagnola Malaga: la Nazionale di Volandri, campione in carica, avrà un bye e sarà direttamente qualificata alle Final 8.Il primo anno grandea Bologna con lasempre piùdel. L’Itf, la Federazione internazionale del, ha annunciato che sarà il nostro Paese ad ospitare ledia partire dal 2025. La prima città coinvolta sarà Bologna, che negli ultimi anni aveva ospitato il girone in cui erano impegnati gli azzurri.