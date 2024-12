Ilfattoquotidiano.it - “Il principe Harry e Meghan Markle hanno perso la fiducia dei potenti di Hollywood. A qualcuno importa ancora di loro?”: è crisi per la coppia in America

Non un periodo fortunato quello che sta vivendo. Dopo il fallimento di alcuni dei suoi progetti, come la cancellazione del suo podcast, Archetypes, la duchessa del Sussex e suo maritosi giocano l’ultima freccia alarco con la serie televisiva Netflix Polo, di cui recentemente è stato trasmesso il trailer ufficiale. Ma non sembra essere andata benissimo, e l’uscita, secondo i media locali, è passata inosservata, facendo quindi sorgere il dubbio sulle effettive possibilitàa disposizione dei due membri della famiglia reale inglese.La reputazione di, che dovrebbe tornare su Netflix in un cooking show in uscita l’anno prossimo, pare essere giunta ai minimi storici, anche a causa dei diversi progetti falliti dall’ex attrice del telefilm cult “Suits”. Tanto che la giornalista del Daily Mail, Liz Jones, che per anni ha simpatizzato per, sembra aver cambiato opinione: “Cosa ci sarà dopo? Come pensanodi girare il mondo, predicando sulla povertà, diversità e inclusione, quando i fondi richiesti per mantenere una squadra di polo superano senza dubbio quelli della Formula 1? Come possono farci lezioni sul riscaldamento globale quando un giocatore ammette di volare in Argentina due volte a settimana?“, scrive la giornalista.