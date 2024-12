Quotidiano.net - I film Netflix in arrivo a dicembre 2024: da ‘That Christmas’ alla Callas con Angelina Jolie

Roma, 2– Atmosfere natalizie (ma non solo) nel catalogo deiinsunel mese di. Sono diversi i titoli che accompagneranno gli abbonati durante le prossime settimane, tra produzioni originali e pellicole in esclusiva. A seguire l’elenco con alcuni dei titoli più interessanti, insiemedata di distribuzione della pellicola. That Christmas La storia è tratta dtrilogia di libri per bambini del pluripremiato sceneggiatore e regista Richard Curtis (tra ida lui diretti ricordiamo Notting Hill, Love Actually - L'amore davvero). That Christmas racconta una serie di storie legate ai temi della famiglia, parla di amore e solitudine, incluso un grande errore di Babbo Natale, senza dimenticare una quantità enorme di. tacchini. La commedia rappresenta l’esordio nell'animazione di Richard Curtis, che si occupa anche della sceneggiatura e della produzione esecutiva.