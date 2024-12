Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso la vista dopo un’infezione, non vedo più nulla”: l’annuncio di Elton John

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Holanell’occhio destro”. I fan disono ufficialmente in stato ansiogeno per le condizioni di salute del loro idolo. Durante un’interalla ABC, il 77enne musicista londinese ha riferito di un peggioramento dei suoi problemi agli occhi.la grave infezione che l’ha colpito la scorsa estate mentre era in Francia, il cantante oggi non riesce praticamente a vedere o leggere. “Sono quattro mesi che non cipiù dall’occhio destro e il mio occhio sinistro non è il massimo”, ha spiegato mister Crocodile Rock. “È da un po’ che non faccio niente. La speranza che tutto torni ad andare per il meglio c’è, ma al momento sono un po’ bloccato”.non entrerà quindi in studio a registrare musica perché non riesce letteralmente a vedere un testo o uno spartito.