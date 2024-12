361magazine.com - Grande Fratello, 5 nuovi ingressi, tensioni e sorprese. Le anticipazioni

Al via questa sera un nuovo appuntamento con Il, ecco ledella puntata in onda su Canale 5Al via questa sera una nuova puntata del “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.In casa all’aria è tesa. Continuano a crearsi dei gruppi tra gli inquilini e si accendono gli animi. Soprattutto tra Shaila e Helena in casa che non riescono a mantenere buoni rapporti di convivenza e nel tugurio tra Loreno e Yulia. Cosa accadrà questa sera durante i vari confronti?Cinqueconcorrenti questa sera varcheranno la porta rossa. Si tratta di Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria (unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.