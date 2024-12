Lanazione.it - Firenze, venerdì 6 dicembre riapre la Chiesa di Sant’Ambrogio

, 22024 – Un appuntamento importante per i fedeli fiorentini:ladiriaprirà ufficialmente dopo i lavori di manutenzione straordinaria al tetto e al campanile. A segnare questo momento sarà una Messa solenne in onore del santo patrono, celebrata alle ore 18 da padre Giancarlo Corsini, rettore di Santa Croce. Al termine della celebrazione, è prevista una cena nei locali dell’oratorio parrocchiale. Per partecipare alla cena sarà necessario iscriversi: le modalità verranno comunicate nei prossimi giorni. Le celebrazioni dedicate aSabato 7, alle ore 10.15, si terrà una seconda Messa votiva in onore di. A partire dalla sera stessa, gli orari delle celebrazioni torneranno a essere quelli consueti, precedenti ai lavori: S.