Elton John confessa | Non vedo più non sono riuscito a vedere nemmeno il mio ultimo musical

Il cantanteha dichiarato di aver perso completamente la vista dopo aver contratto un'infezione agli occhi., il popolarissimo e apprezzato cantante ormai 77enne, ha annunciato ai suoi fan una triste notizia.ha perso quasi totalmente la vista e non sarebbein grado di riuscire ail suo, "Il diavolo veste Prada".: Brandi Carlile sul brano per il doc Never Too Late: "Lui non ama dire cose belle su se stesso" L'incidente e la perdita della vista In particolare, durante il gala di beneficenza di domenica sera,ha rivelato di non essere stato in grado dila performance" del suo nuovonel West End, Il .