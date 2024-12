Quotidiano.net - Elisabetta Canalis a Belve: “Con Vieri una relazione tossica. Clooney? Amore vero, nessun contratto”

Roma, 2 dicembre 2024 - Non solo Sonia Bruganelli. Tra gli ospiti della terza puntata di ‘’ c'è anche, che racconta i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, le amicizie e gli amori. A partire dall'ex calciatore Bobocon cui – ammette – "ho toccato il fondo". "Era una, mi ha traumatizzata. Non c'era fedeltà da parte sua. Ho cercato di picchiarlo in un bar, ci hanno dovuti separare", ricorda la 46enne showgirl sarda. "Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo – aggiunge –. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano". Immancabile la domanda sulla chiacchierata storia con George, con cui spiega non è scattato il colpo di fulmine.