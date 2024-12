Ilfattoquotidiano.it - Dalle Dune alla strada, la Dakar come laboratorio di sviluppo per Dacia – FOTO

A Milano,ha alzato il sipario su un progetto ambizioso e rivoluzionario: la “Sandrider”, il veicolo che il 3 gennaio parteciperàgara più dura del mondo, la2025. Il brand rumeno, che fa parte del Gruppo Renault, ha raccolto questa sfida perché con essa condivide diversi valorila vocazione per l’outdoor, la robustezza, l’affidabilità ma anche l’essenzialità e la concretezza. Ugualmente condiviso l’approccio eco-smart per portare soluzioni sostenibili e intelligenti, in garanella vita di tutti i giorni.“Il rally raidè una grandezza naturale dove sviluppare soluzioni di mobilità che possono essere portate nelle auto di serie”, così Francois Aupierre,programme and product performance Director, spiega la logica che ha portato la Casa ad abbracciare questo progetto.