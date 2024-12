Ilfoglio.it - Da "No good deed" a "Uonderbois" e "Squid Game". Le migliori serie di dicembre 2024

Unseriale vario, che offre generi diversi e qualche atteso ritorno. Un paio di produzioni local e altre di altro budget. Nell’attesa di vedere cosa ci riserverà il nuovo anno, sul piccolo schermo. Il treno dei bambini (Netflix, 4) Eccezione cinematografica del mese è l’arrivo su Netflix dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Viola Ardone, diretto da Cristina Comencini. Siamo a Napoli nel 1946 e Amerigo – bambino di sette anni – viene costretto da sua madre Antonietta (Serena Rossi) ad imbarcarsi su uno dei così detti “treni della felicità”, un’iniziativa del partito comunista per offrire vitto e alloggio ai piccoli del sud Italia che versano in condizioni di grave indigenza. Verrà accolto al nord dalla famiglia di Derna (Barbara Ronchi) che lo cura amorevolmente e lo cresce come se fosse suo figlio.