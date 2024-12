Ilgiorno.it - Da “Hanno ucciso l’uomo ragno” al teatro de Silva: Giuggioli torna a Rho

Rho, 2 dicembre 2024 – Reduce dallo straordinario successo della serie Sky "l'uomo- La leggendaria storia degli 883" nella quale ha interpretato Mauro Repetto, l'attore rhodense Matteo Oscarvenerdì 6 dicembrenella sua città, sul palcoscenico delcivico Decon “Destinatario sconosciuto” tratto dal romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor. (DIRE) Roma, 4 lug. - Saranno l'esordiente Elia Nuzzolo e Matteo Oscar('Il filo invisibile', 'Gli sdraiati', 'Vostro Onore)' a interpretare rispettivamente Max Pezzali e Mauro Repetto nella nuova dramedy Sky Original 'l'uomo' - La vera storia degli 883', da pochi giorni sul set e prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. "A Pavia c'è un'ossessione collettiva per questa serie.