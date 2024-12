Lanazione.it - Cattolica Virtus, qualità e vittorie ’Quelli del 2013’ campioni toscani

San Michelenel segno della continuità, con ottimi risultati e riconoscimenti di prestigio per il blasonato club giallorosso. Laha ricevuto, nell’aula magna del Centro Tecnico di Coverciano, durante il 12° Premio Aiac promosso dall’Associazione italiana allenatori calcio sezione di Firenze, un riconoscimento speciale per la Scuola calcio come società modello. A livello di calcio giocato superstar è la squadra dell’anno 2013 che si è conquistata il titolo di campione regionale. Sempre il 2013 ha fatto qualcosa di bellissimo, terminando le Fasi nazionali Grassroots Figc da imbattuti a dimostrazione del valore della Scuola calcio. "Complimenti ai ragazzi, allo staff tecnico e ai genitori - afferma il dg della, Paolo Bosi - che sono stati un’altra componente fondamentale per questa meravigliosa impresa".