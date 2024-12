Cityrumors.it - Caos arbitri, dopo il Fisco cartellino rosso pure dalla Figc: ecco cosa rischiano

I direttori di gara internazionali erano già stati “pizzicati” dall’Agenzia delle Entrate, adesso per loro si apre il capitolo più duronel. Ma la Var, gol non dati e fuorigiochi non visti, stavolta non c’entrano nulla. Al centro del mirino ci sono proprio loro, i direttori di gara, quelli internazionali per la precisione, e lo sono da diverso tempo. Già perché illi aveva già redarguiti, ma adesso, proprio a causa di quei controlli, ad aprire un’inchiesta è la Federcalcio.ilE’ sicuramente un atto dovuto, anche se fino a un certo punto. Già perché la Procura federale della, che in effetti doveva e poteva muoversi in modo contestuale all’Agenzia delle Entrate, ha finalmente deciso di aprire un’indagine interna per capireè successo e soprattutto come è potuto accadere.