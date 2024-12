Terzotemponapoli.com - Buongiorno, il coraggio di scegliere

L’estate 2023 e la trattativa avanzata con l’AtalantaL’estate del 2023 è stata un momento cruciale nella carriera di Alessandro, attuale difensore del Napoli. In quell’occasione, il calciatore fu al centro di una trattativa avanzata tra Torino e Atalanta. Il club bergamasco, noto per la valorizzazione dei giovani talenti sotto la guida di Gian Piero Gasperini, aveva mostrato grande interesse per il difensore. Tuttavia,decise di declinare l’offerta. “Mi aveva fatto un’ottima impressione, come tutto nel club Atalanta”, ha raccontato il giocatore in una recente intervista, sottolineando il rispetto reciproco tra le parti.: La decisione di restare al TorinoIl motivo del rifiuto? Una scelta personale e professionale dettata dal cuore e dalla consapevolezza di avere ancora qualcosa da dare alla squadra granata.