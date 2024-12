Quotidiano.net - Borse europee sottovalutate dopo la vittoria di Trump

UN RIALZO di 5 punti per le azioni americane e un ribasso di due punti per quelle. È stato questo, conti alla mano, l’effetto dellanetta di Donaldalle elezioni presidenziali statunitensi, nella settimana successiva alla corsa alla Casa Bianca. L’indice d’oltreoceano S&P 500 ha guadagnato infatti il 4,7% in 5 sedute mentre l’Eurostoxx 50, che raggruppa le maggiori azioni del Vecchio Continente, ha ceduto complessivamente l’1,46%, con le perdite che si sono accentuate subitoil responso delle urne. L’affermazione diè stata dunque vista come una cattiva notizia per l’economia europea, vista la politica commerciale protezionistica che il candidato repubblicano ha promesso, a suon di dazi sulle importazioni dalla Cina ma anche dal Vecchio Continente. Nelle scorse settimane, però, dalle case d’investimento è arrivato il consiglio a guardare oltre alle cronache economiche e finanziarie di breve periodo.