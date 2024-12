Ilgiorno.it - Biancorossi nel mirino. Con mazze e bastoni contro i tifosi del Monza

Leggi su Ilgiorno.it

delaggrediti con lanci di oggetti dai supporter del Como. Alta tensione sabato pomeriggio nella città lariana per la partita di calcio Como-. Mezzi di trasporto danneggiati, un tentativo di stra i supporter della due squadre, con aggressione alla polizia, e un tifoso del Como di 22 anni, residente in provincia di Varese, arrestato dalla Digos. La partita allo stadio Sinigaglia ha impegnato Questura di Como con il reparto Mobile di Torino, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale di Como per garantire un servizio di ordine pubblico particolarmente capillare, come predisposto dal Questore di Como, Marco Calì, in seguito alla riunione tecnica, che ha dovuto gestire 800monzesi, 600 arrivati in treno e 200 con mezzi privati. Tutti scortati verso lo stadio in tempi diversi con autobus navetta (nella foto), uno dei quali ha subito la rottura di un vetro laterale e il danneggiamento di un’anta di una porta.