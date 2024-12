Dilei.it - Amici, pagelle della decima puntata: cosa è successo domenica 1 dicembre

Leggi su Dilei.it

Nuovo appuntamento con24, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla. A giudicare gli allievi sono stati per il canto J-Ax, mentre per il ballo Giorgio Madia. Ospiti Enrico Nigiotti e Briga, entrambi ex allievi del talent show, che hanno presentato i rispettivi nuovi singoli. In sfida sono finiti Chiara, Diego e Luk3. Laè stata indubbiamente segnata dallo scontro di fuoco, con toni piuttosto accesi, tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.24, la lite tra Lorella Cuccarini e Anna PettinelliAncora uno scontro di fuoco tra Professori ad24. Al centroscena, nellain onda su Canale 5 il 12024, un accesa discussione tra le insegnanti di canto Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Le due hanno litigato furiosamente per via del concorrente Luk3 che, nel frattempo, è riuscito a vincere l’ennesima sfida.