Abodi | Obiettivo migliorare sostenibilità dei calendari

Leggi su Sportface.it

“Bisogna puntare ala, a partire da quella finanziaria, di un sistema che ha problemi finanziari anche se qualche segnale comincia a esserci. Ma penso anche che si debba predisporre il sistema italiano, ed europeo in generale, a unadeiche consenta di rispondere alle tante competizioni che ormai si incrociano anche a livello mondiale, con difficoltà di contemperare le esigenze di tutti. Ilo deve lasciare anche il tempo dell’attesa, non deve esserci un eccesso di offerta”. Queste le parole di Andrea, ministro per lo sport e i giovani, in vista del rinnovo degli organi di governo del calcio.: “dei” SportFace.