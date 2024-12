Bergamonews.it - A4 Milano-Brescia: chiusure notturne delle uscite di Ospitaletto e Seriate

Sulla A4, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:-sarà chiusa la stazione di, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o diovest;-sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni,, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:verso: Bergamo;verso. Grumello.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.