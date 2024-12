Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “Dagli alleati soldati all’Ucraina? Sarei felice se li inviassero, ma non lo chiedo. O metà di loro fermano il sostegno militare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Volodymyrsarebbese i suoitruppe. Ma non intende chiederle, altrimentidi“interromperebbe ila Kiev. Dopo essersi detto pronto a un accordo di cessate il fuoco con la Russia, ma solo sotto l’ombrello della Nato, il presidente ucraino torna a parlare del supporto che si aspetta dall’Occidente. “Non chiederemo mai ai nostridi inviare truppe in Ucraina. Certo, saremmo felici. Perché la Russia ora ha i nord coreani, l’Iran e altrimentre noi siamo soli sul campo di battaglia. Ma se io chiedessi truppe, scarponi sul terreno, ladei nostriinterromperebbe il”, ha detto, rispondendo alla domanda se le truppe europee potrebbero avere un ruolo nel monitoraggio del fronte in caso di tregua.