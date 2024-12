Anteprima24.it - Uomo ritrovato senza vita nella sua casa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDrammaserata di ieri poco prima delle 22:00 in via Fontanelle. Un 55enne è statoall’interno della sua abitazione Non riuscendo a contattarlo e ad avere risposte alle loro sollecitazioni nemmeno dopo essersi presentati alla porta di, alcuni parenti hanno allertato i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto, sono penetrati all’interno dell’abitazione dopo aver forzato la porta: i caschi rossi hannol’che appariva però ormai privo d, come purtroppo confermato subito dopo dal personale medico del 118 giunto sul posto. Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe da addebitarsi a cause naturali.L'articolosuaproviene da Anteprima24.it.