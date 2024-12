Thesocialpost.it - Ultraleggero si schianta contro il muro del cimitero di Asiago: pilota in gravi condizioni

Oggi, intorno alle ore 13:00, unè precipitato durante la fase di decollo, finendoildeldi, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto in un campo adiacente al, attirando immediatamente l’attenzione dei residenti della zona.Secondo le prime informazioni, alla guida del velivolo si trovava un uomo di 50 anni, residente a Piovene Rocchette (Vicenza). Ilè stato estratto dalle lamiere grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con grande prontezza per evitare ulteriori complicazioni.Sul posto è giunto un elicottero del Suem 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale. Sebbene le suesiano state definite, fonti sanitarie confermano che l’uomo non si trova in pericolo di vita.