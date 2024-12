Secoloditalia.it - “Tutti Fenomeni” ha ragione: la sinistra si è smarrita e il sesso è diventato un antidoto alla noia

Riccardo Quarzo Guarascio, conosciuto con il nome d’arte di, è un cantante e paroliere italiano che del politicamente scorretto e della denuncia sociale ne ha fatto un’ opera musicale. Nell’ultimo anno si è cimentato come attore nel film “Enea”, del regista-attore Pietro Castellitto. Nelle sue canzoni si scorge la decadenza politica che talvolta accompagna alcune società attuali, come nel videoclip “Troppa vendetta”, in cui rende l’idea di come laabbia perso completamente la propria identità. Nei brani intitolati “Diabolik” e “morte”, l’artista tocca i temi del perbenismo dilagante, il trash, il rigetto di sé stessi e la perdita di valore del, ridotto ad un’azione priva di significato da parte di chi lo usa per assopire lain “Troppa vendetta”: ritratto della“Laè diventata un po’ troppo di destra”, cantanel video di “Troppa vendetta”, ed ha: laitaliana ha mutato così tanto il suo aspetto nel tempo fino a smarrire la propria identità, a tal punto che la gente ha iniziato a scambiarla per la destra.