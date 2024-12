Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli, parla Antonino Asta

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex calciatore diha rilasciato un’intervista al portale www.granata.it. Di seguito le sue dichiarazioni.Il, che deve affrontare il, arriva da un periodo molto difficile con soli quattro punti conquistati nelle ultime cinque partite, tre col Como e uno col Monza. Come pensa possa arrivare ila questa partita contro la prima in classifica?“Hai detto bene, arriva da otto partite con sei sconfitte un pareggio e una vittoria, quindi un bottino veramente magro. E ancora la classifica è abbnza discreta perché era partito molto bene e questo per ora bilancia l’attuale momento negativo. Però devi rincominciare a fare qualche risultato. Ilaffronta ilin una situazione ambientale non bellissima vista la contestazione alla società”.