Strufoli al forno | buonissimi ma molto più leggeri degli originali

Glisono un dolce straordinario, solitamente fritto, eppure possiamo prepararli anche al, per una resapiù leggera e digeribile!Questa ricettina, infatti, è proprio una genialata e ci permetterà di gustarceli senza troppi sensi di colpa!In questa versione, glirisultano meno unti e decisamente più salutari, ma vengono comunque sommersi da una valanga di miele e dagli immancabili zuccherini colorati che li rendono irresistibili solo al loro apparire.L’impasto è semplice e veloce da realizzare e dopo una decina di minuti di cottura, una volta sfornati e raffreddati, sono pronti per accogliere la decorazione finale.Attenzione, però, affrettiamoci a prelevarne una manciata o resteremo a bocca asciutta, perché spariranno alla velocità della luce.E se mai dovessero avanzare, possiamo conservarli per una massimo di 5 giorni a temperatura ambiente sotto una campana di vetro.