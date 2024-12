Ilrestodelcarlino.it - Start up innovative, vince la ’Bm Diagnostic’ con il kit che può prevenire gli infarti

La BM Diagnostics di Cantiano (PU) si è aggiudicata la finale interregionale Marche e Umbria del Premio Cambiamenti 2024, tenutasi a Pesaro, Capitale Italiana della Cultura, a Villa Caprile. Il Premio, ideato dalla Cna e giunto all’ottava edizione, valorizza ogni anno le-up. E questa mattina l’impresa di Matteo Boldrighini si è aggiudicata la finalissima del contest in programma a Roma il prossimo 13 dicembre, come attività premiata in rappresentanza delle regioni Marche ed Umbria. L’azienda BM Diagnostics è una-up innovativa nel campo della diagnostica point-of-care, con un prodotto in fase di lancio. HeartBeat Test (patent-pending), un kit di automonitoraggio in grado digli. "La nostra mission è salvare vite attraverso l’automonitoraggio – ha detto Boldrighini nel corso della presentazione – nelle malattie cardiache la tempestività di intervento è fondamentale; quindi con il nostro kit vogliamo dare uno strumento diagnostico immediato e alla portata di tutti perle morti da infarto".