Iltempo.it - Siria, i ribelli avanzano. Netanyahu: "In caso di violazione forte risposta"

Mentre continua l'avanzata deijihadisti, che dopo Aleppo hanno preso il controllo di tutta la provincia di Idlib, e il ministero della Difesano ha annunciato che l'esercito lancerà presto un contrattacco, Israele ha fatto sapere che sta monitorando attentamente quanto sta accadendo in. Lo ha assicurato il primo ministro israeliano Benjamin, spiegando che lo Stato ebraico difenderà i propri interessi. Parlando al centro di addestramento delle Idf a Tel Hashomer,ha promesso anche di far rispettare con fermezza il cessate il fuoco con Hezbollah in Libano e che "qualsiasiincontrerà immediatamente unada parte delle Idf". Ini di Hayat Tahrir al Sham (Hts), che si oppongono al regime di Damasco di Bashar al Assad, continuano ad avanzare e questa mattina sono entrati nella città di Hama.