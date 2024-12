Ilveggente.it - Sinner e Kalinskaya insieme a Dubai: cambio di programma

Off season aper Jannik, ma con una piccola variazione sulla tabella di marcia.Non sarà la città di Alicante, stavolta, a fare da sfondo alla preparazione invernale dell’attuale numero 1 del mondo. Dopo diversi anni, infatti, Jannikha deciso di cambiare destinazione e di “assaggiare” qualcosa di diverso. Ha scelto, per la precisione, di allenarsi a, negli Emirati Arabi, dove si dirigerà tra qualche giorno.di(Instagram) – Ilveggente.itPrima di tornare alla sua consueta routine, però, si è prima concesso qualche giorno a Montecarlo, tra sole e gite in auto. Archiviato anche il Gala della Fitp, in occasione del quale i campioni e le campionesse delle due Nazionali saranno premiati per i loro successi a Malaga, scoccherà ufficialmente, per lui, l’ora della off season.