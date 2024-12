.com - Promozione / La traversa dice no alla Fermignanese, solo 0-0 contro il Lunano

Partita quasi sempre in equilibrio poi sul finale il guizzo che poteva cambiarla. Domenica per l’undici di Pazzaglia trasferta a Jesi in casa della capolistaVALLESINA, 1mbre 2024 – Altro appuntamento mancato con i tre punti per la, terzo consecutivo, che perde il primato in classifica.Assenze importanti nella formazione di Pazzaglia che parte bene con Cantucci (10?) parato da Onyekwere. Al 30? Izzo lavora benissimo il pallone e assist per Cantucci che coglie il palo esterno. Occasione anche per ilal 35?: Pagliardini riceve da Zazzeroni e restituisce con il tiro successivo ribattuto da Santi a Marcantognini battuto. Allo scadere del primo tempo Patrignani calcia una punizione dal limite che si infrange sulla barriera.Nella ripresa lafa la partita ma non riesce ad essere incisiva.