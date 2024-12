Thesocialpost.it - Novak Djokovic sfida Jannik Sinner: “Una cosa è vincere due Slam…”

Leggi su Thesocialpost.it

Il campione serboha fatto il punto sulla sua carriera in vista del 2025, un anno che potrebbe rappresentare una delle sue ultime stagioni ai vertici del tennis. In un’intervista a Sportweek,ha analizzato onestamente la sua stagione 2024, descrivendola come una delle meno proficue degli ultimi dieci anni, nonostante i risultati importanti come la finale di Wimbledon e l’oro olimpico. “Nel 2024 non ho giocato molto e, oro olimpico e finale di Wimbledon a parte, si è trattata forse della stagione meno proficua, con molti alti e bassi e qualche problema fisico di troppo”, ha dichiarato il tennista. Tuttavia,ha anche ribadito la sua fiducia nelle proprie capacità: “Sento di poter giocare ancora ad alto livello e di poter competere con, Alcaraze Zverevpergli Slame gli altri tornei”.