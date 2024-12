Bergamonews.it - Martina Caironi sale in cattedra al Politecnico di Torino: “Grazie alle tecnologie supero i miei limiti”

Sabato (30 novembre) ildiha avuto l’onore di ospitare, pluricampionessa bergamasca e vincitrice della medaglia d’oro nei 100 metriultime Paralimpiadi di Parigi, che ha incontrato gli studenti e le studentesse del terzo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica. L’incontro, tenutosi nell’ambito di una lezione dedicata all’evoluzione tecnologica delle protesi per amputati, ha visto il contributo dell’Officina Ortopedica Maria Adelaide, azienda leader nel settore delle protesi e unico centro accreditato in Piemonte per il ginocchio bionico Genium X4, utilizzato dalla stessa campionessa lombarda., nel suo intervento, ha condiviso la sua esperienza di vita e sportiva, raccontando come la tecnologia protesica abbia giocato un ruolo cruciale nella sua carriera di atleta.