Tpi.it - Malore in campo per il calciatore Edoardo Bove: sospesa Fiorentina-Inter

Leggi su Tpi.it

, 22 anni,della, ha avuto un graveal minuto 17 della partita, valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie A.Il giovane centrocampista si è improvvisamente accasciato a terra perdendo i sensi mentre il gioco era momentaneamenterotto. I sanitari sono entrati ine lo hanno portato fuori dal terreno di gioco in barella, per poi caricarlo su un’ambulanza diretta all’ospedale.La partita è statarotta.si è sentito male quando era in corso un’accesa discussione tra i giocatori e l’allenatore dell’e l’arbitro Daniele Doveri: pochi istanti prima, infatti, i nerazzurri avevano segnato un gol che era stato annullato perché nell’azione la palla era uscita dal.Prayers forwho was down in theandMilan game today.