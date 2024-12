Laprimapagina.it - Malore Bove: cosa prevede il regolamento in questi casi?

Gli imprevisti durante una partita di calcio, come ildi un giocatore, richiedono risposte immediate e ben coordinate. Vediamostabilisce ilin situazioni così delicate.La sicurezza prima di tuttoLa tutela della salute dei calciatori è una priorità. Secondo le disposizioni della FIFA e delle principali leghe calcistiche:Interruzione immediata del gioco: Se un calciatore mostra segni dio è infortunato gravemente, l’arbitro deve fermare il gioco senza esitazione.Chiamata ai medici: Il team medico della squadra deve essere autorizzato ad entrare in campo per valutare le condizioni del giocatore. Se necessario, viene utilizzata una barella per il trasporto fuori dal campo.Regole specifiche per la ripresa del giocoSe l’arbitro interrompe il gioco per un, la ripresa avviene con una palla a due nel punto in cui il pallone si trovava al momento dello stop, a meno che l’interruzione non sia avvenuta all’interno dell’area di rigore.