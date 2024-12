Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: battaglia e patta, il match va al secondo giorno di riposo sul 3-3

BIANCO: Ding Liren; NERO: Gukesh 14:18 Qui sotto la posizione finale. Con questa, vi diamo l'appuntamento a martedì, sempre alle ore 10:00. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:17 In ogni caso siamo di fronte, anche se di poco, alla partita più lunga del match, viste le 4 ore e 14 minuti alla scacchiera. 14:16 Domani ci sarà il secondo giorno di riposo, martedì si tornerà alla scacchiera con la settima partita e Gukesh in possesso del Bianco. 14:15 La partita più intensa di questo blocco da tre giorni non vede nessuno dei due portare a casa il punto intero, si va al secondo giorno di riposo sul 3-3, ma a questo punto è Ding Liren che può essere soddisfatto molto di più rispetto a Gukesh. 14:14 45. Tg2+ Rh8 46. Te2 Rg7. 14:13 Altro momento in cui si decide cosa sarà della giornata.