La Vuelle spazza via la corazzata Cantù

Pesaro , 1 dicembre 2024 - Pesaro vince. Per 90 a 67 contro la. Pubblico in piedi ad applaudire e per la prima volta i cori salgono, dal fronte opposto, dal centinaio di tifosi scesi dalla Lombardia. Un risveglio da un lungo torpore quello degli uomini di Leka: i biancorossi impongono il loro gioco, il loro ritmo e riescono anche a vincere il duello impossibile, quello sotto i tabelloni con 38 rimbalzi presi contro i 26 di. Ma a fare la differenza è stata sicuramente la difesa, molto aggressiva sul perimetro e senza concedere spazi nell'area dei tre secondi. Anche Basile, annunciato come un fenomeno, chiude la sua gara con 7 punti segnati. Una partita quella dei pesaresi giocata in maniera corale e tutti sono scesi in campo concentrati, forse stanchi di essere insultati dai tifosi.