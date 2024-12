Ilgiorno.it - La sfida dell’intelligenza artificiale. Gestire viabilità, traffico e incidenti

Leggi su Ilgiorno.it

Un vigile urbano dotato di intelligenza. Sotto la supervisione diretta di agenti della polizia locale e dirigenti comunali umani, monitorerà il, conterà gli automobilisti in transito, misurerà la lunghezza delle code ai semafori, rileverà, frane, blocchi stradali e quindi potrà all’occorrenza suggerire in diretta modifiche dellae percorsi obbligati per evitare il caos viabilistico e disagi. A partorire il poliziotto municipale con IA saranno i ricercatori del Politecnico con i tecnici di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico e della sosta in città. "Abbiamo vinto un bando regionale da 1 milione e mezzo di euro per elaborare un sistema di monitoraggio dei flussi die il reindirizzamento in caso di imprevisti – annuncia Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco –.