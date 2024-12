Terzotemponapoli.com - Ghisolfi: “Errori arbitrali? In questa stagione la Roma ne ha subìti sette accertati”

Florent, d.s. della, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Nel mirino la classe arbitrale, ma soprattutto il VAR. Di seguito le sue esternazioni al quotidiano sportivo.: “Il club ha sempre evitato di esasperare i toni”Così il ds: “? Inlane ha, riconosciuti dalle principali testate nazionali e dalle moviole televisive. Nonostante ciò, il club ha sempre evitato di esasperare i toni della polemica, anche per non concedere alibi alla squadra in un momento tecnico particolare.in tredici giornate sono troppi punti persi. Il problema è un altro: in nessuna delleoccasioni l’arbitro ha fatto ricorso alla verifica video. Se gli episodi fossero stati rivisti dal Var quasi certamente i risultati finali sarebbero stati altri”.