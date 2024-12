Ilgiorno.it - Cremona, codice a barre scambiato sulle bottiglie di alcolici: in trappola la banda dei supermercati

Castelleone () – Volevano acquistare grandi quantitativi di liquore in diversi– a Castelleone, Pizzighettone, Casalpusterlengo, Pandino, Carpaneto Piacentino – ma spendendo poco. Così si sono procurati undi importo inferiore e con quello attaccato al posto dell’originale sono andati alla cassa. Ma l’ingordigia li ha traditi perché, non contenti dello “sconto“, hanno distratto la cassiera e fatto uscire dal supermercato parte della merce senza pagarla. Ingannano la cassiera ma non le telecamere, che filmano la targa del furgone che i tre usano per andarsene. Per i carabinieri, messi in movimento da una denuncia, non è stato difficile risalire ai ladri-truffatori, che sono stati identificati e denunciati. Il danno è stato di circa duemila euro, il processo li vedrà accusati di truffa.